Juve-Napoli diretta, Conte torna allo Stadium: segui la partita LIVE

TORINO - Conte torna allo Stadium da ex per la prima volta davanti ai tifosi della Juve. C’è stato già tre volte ma con gli spalti deserti per il covid. Per questo e per tanti altri motivi sarà speciale la sfida Juve-Napoli, in programma alle 18 allo Stadium. Non è una partita scudetto, siamo solo alla quinta giornata, ma può già dirci tante cose sulla stagione delle squadre di Motta e Conte. E non vale solo i tre punti in classifica. Chi vince comunque, va in testa almeno per una notte.

17:40 Giuntoli a Dazn: "Juve, mercato importante" Il dirigente della Juve, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Manna? Quando sono arrivato alla Juve è stato importantissimo. Mi ha introdotto nel mondo Juventus e lo ringrazio molto. Onestamente, se rifletto sulla loro squadra è una collaudata ed esperta. Giocano insieme da tanti anni e il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti investendo su giocatori già fatti. Anche noi abbiamo fatto un mercato importante ma più in prospettiva. Noi vogliamo subito essere competitivi, sappiamo che sia difficile ma ci proveremo con tutte le forze. Siamo un progetto giovane e lavoriamo giorno dopo giorno per capire chi siamo. Vogliamo fare bene, ma sappiamo che è un percorso e non un evento". 17:27 Manna a Dazn: "Conte, iniziato un percorso insieme" Manna è intervenuto a Dazn durante il prepartita di Juve-Napoli: "Conte? abbiamo iniziato un percorso insieme - le parole del ds - è il primo anno, c'è un confronto quotidiano, stima, reciproca fiducia, è fondamentale, lui è centrale nel progetto, abbiamo iniziato questo percorso e speriamo sia più lungo possibile. Cristiano Giuntoli mi ha raccontato un po' di aneddoti e mi ha preparato. Sono contento del percorso che ho fatto e di essere al Napoli. Quando arrivano giocatori nuovi c'è curiosità di vederli in campo, abbiamo rosa che pensiamo possa essere competitiva per i nostri obiettivi. È un viaggio, questa è una prima tappa in salita ma rimaniamo focalizzati sul lavoro quotidiano. Il mister avrà visto bene McTominay e ora lo vediamo in campo". 17:24 Napoli in campo, boato di fischi Il Napoli entra in campo per il riscaldamento accolto da un boato di fischi. 17:10 Szczesny emozionato, pronto a ricevere il tributo dello stadio Szczesny emozionatissimo nella pancia dello Stadium, il portiere assisterà alla sfida tra Juventus e Napoli e riceverà un tributo dai suoi tifosi.

17:07 Le formazioni ufficiali Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Bremer (C), Cambiaso; Locatelli, McKennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Adzic, Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta. Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Olivera; Kvaratskhelia, Lukaku. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho. Allenatore: Conte. 17:02 Le squadre sono arrivate, i tifosi stanno entrando Il pullman della Juventus è arrivato intorno alle 16:40, accolto da centinaia di tifosi, cinque minuti dopo è arrivato quello del Napoli, che non ha ricevuto una bella accoglienza. 16:37 Juve-Napoli, accolto il ricorso di un tifoso contro il divieto di trasferta Il TAR del Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare urgente proposta nell’interesse di un supporter napoletano 16:34 Juve miglior difesa, Napoli miglior attacco Se la Juve ha la miglior difesa, il Napoli ha il miglior attacco: 9 gol realizzati in campionato, come l’Inter. 16:23 L'Allianz Stadium è pronto: occhi su Lukaku Tutto pronto per il big-match: occhi puntati su Lukaku che con Conte rende sempre al massimo e anche a Napoli è partito subito alla grande, due gol e due assist in due partite. Questa è la seconda per lui dal primo minuto.

16:18 Tanti tifosi della Juve aspettano il pullman della squadra Sono tanti i tifosi in attesa del pullman del club

16:16 La Juve non ha ancora subito gol La Juve non ha ancora subito gol in questo campionato. Anche se gli ultimi due 0-0 consecutivi contro Roma e Empoli non sono stati presi bene dai tifosi, il dato rimane: la porta bianconera è ancora inviolata. 16:00 Le probabili formazioni JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Anguissa, Olivera; Lukaku, Kvaratskhelia. All. Antonio Conte.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Var: Marini

Avar: La Penna Allianz Stadium - Torino

