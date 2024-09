Atalanta-Como ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Godfrey, Toloi. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Fabregas

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Kempf, Moreno; Strefezza, Paz, Perrone, Da Cunha; Belotti, Cutrone. A disposizione: Audero, Vigorito, Dossena, Van Der Brempt, Braunoder, Sala, Baselli, Verdi, Mazzitelli, Sergi Roberto, Gabrielloni, Ali Jasmin, Fadera, Engelhardt, Fellipe Jack.

Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Fabregas.

Atalanta-Como, la cronaca

La pioggia, l'attesa, quattro sopralluoghi, poi la decisione ufficiale: Atalanta-Como era in programma ieri sera, avrebbe chiuso il quinto turno di Serie A, ma è stata rinviata a questa sera, sempre alle 20.45, per l'impraticabilità del terreno di gioco del Gewiss Stadium. Troppe pozzanghere e la difficoltà del pallone a rimbalzare. Non c'erano dunque i presupposti per giocare. Grande delusione per i tifosi sugli spalti, ma la gara è stata condizionata dalle condizioni meteo avverse.

Da dove si riparte? Zero a zero con rimpianto per l'Atalanta che in Champions all'esordio ha pareggiato contro l'Arsenal con rigore fallito da Retegui. Fabregas, allenatore del Como, ha giocato proprio a Londra. Oggi, invece, guida la squadra lombara alla ricerca di punti preziosi per la salvezza e reduce dal pari col Bologna.