Milan-Lecce ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Sportiello, Calabria. Squalificati e diffidati: -. Allenatore: Fonseca.

La probabile formazione di Gotti

LECCE (4-4-2): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Morente, Ramadani, Coulibaly, Banda; Rebic, Krstovic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Rafia, Marchwinski, Oudin, Pierret, Burnete, Hasa, Pierotti, Mc Jannet.

Indisponibili: Berisha, Sansone, Kaba, Bonifazi. Squalificati: Guilbert. Diffidati: -. Allenatore: Gotti.

Milan-Lecce, la cronaca

Dopo la vittoria nel derby il Milan di Fonseca vuole dare continuità ai propri risultati per avvicinarsi alla vetta della classifica del campionato italiano. Per farlo ecco una nuova sfida in casa, stavolta contro il Lecce di Gotti che, invece, ha bisogno di punti per la salvezza. Una vittoria per i rossoneri vorrebbe dire ritrovarsi con il Torino in vetta alla classifica per una notte. Un obiettivo a breve termine che Fonseca spera di poter raggiungere. Il Lecce è reduce da due pareggi di fila. Tornerà a San Siro l'ex Rebic. Dubbio Morata per il Milan, pronto Abraham al centro dell'attacco.