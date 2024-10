Infortunio Gudmundsson: fuori dopo 9' contro il Lecce, Fiorentina in ansia

E' durata appena nove minuti la partita di Albert Gudmundsson contro il Lecce. L'islandese della Fiorentina è stato costretto al cambio dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia. Al suo posto, Raffaele Palladino (squalificato per la partita) ha deciso di far entrare in campo Lucas Beltran. Al momento non si hanno novità sulle condizioni di Gudmundsson, attese per le prossime ore.