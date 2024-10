Fiorentina scatenata, batte 6-0 il Lecce: che show Cataldi!

Secondo successo consecutivo per la Fiorentina, mentre per il Lecce diventano tre le sconfitte di fila. Al "Via del Mare" la squadra di Palladino domina e vince per 6-0 la sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Tre gol per tempo: doppietta per Cataldi e Colpani, in gol anche Beltran e Parisi. Giallorossi in dieci uomini dal 43esimo in seguito all'espulsione di Gallo.