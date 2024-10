Atalanta-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Comi, Ruggeri, Palestra, Steffanoni, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Samardzic, Zaniolo.

Squalificati -. Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Kossounou, Brescianini.

La probabile formazione di Zanetti

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Belahyane; Kastanos, Tengstedt, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti.

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Sarr, Livramento, Okou, Suslov, Dani Silva, Alidou, Coppola, Sishuba, Cisse, Corradi.

Squalificati: Duda. Indisponibili: Cruz, Dawidowicz, Frese, Harroui, Berardi.

Atalanta-Verona, la cronaca

Appaiata a Lazio e Fiorentina in classifica, a quota 13, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è chiamata a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, al termine di una settimana che l'ha vista infrangersi sul muro del Celtic in Champions League. Una serata, quella di mercoledì, caratterizzata da un'insolita sterilità offensiva, complice la discussa sostituzione di Retegui dopo un'ora di gioco. In Serie A, però, è tutta un'altra storia, per produzione e gol realizzati: i bergamaschi, attualmente, rappresentano il miglior attacco con 18 reti messe a referto. Dall'altra parte, un Verona che deve necessariamente dimenticare il passo falso con il Monza di Alessandro Nesta, che ha fatto scattare un primo importante campanello d'allarme in casa gialloblù. Ne è consapevole Paolo Zanetti, che si affiderà alle sue certezze, pur rinunciando a Suslov dal primo minuto, salvo clamorose sorprese. In trasferta, del resto, gli scaligeri non hanno mai sfigurato sotto il profilo della prestazione. L'avversario, stasera, è di quelli ostici.