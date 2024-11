Empoli-Como 1-0: Pellegri condanna Fabregas, sorride D'Aversa

Empoli-Como 1-0: decisivo Pellegri, Fabregas paga il turnover

Nonostante un buon avvio di Belotti e Fadera, il Como paga il turnover operato da Fabregas in occasione della sfida valida per l'11a giornata di Serie A. Tante rotazioni in attacco e poche scelte in mezzo al campo per il manager spagnolo, che decide di risparmiare inizialmente Cutrone e Nico Paz. L'Empoli, alla ricerca di un successo scaccia-crisi, dimostra di avere le idee chiare e si difende con ordine, conducendo in porto i primi 45 minuti. La partita cambia al 2' della ripresa, quando Pietro Pellegri si mette in proprio e scarica in porta il destro dell'1-0, battendo l'incolpevole Pepe Reina. I lariani provano a reagire, attingendo anche dalla panchina, ma rischiano tantissimo sulle ripartenze di marca toscana. Nel giro di pochi minuti, Maleh e Colombo spaventano l'ex portiere del Napoli, con tre conclusioni che vanno ad un passo dal bersaglio grosso. Al Como non basta l'assalto finale, finisce 1-0 al "Castellani". Fabregas resta ancorato a quota 9, mentre D'Aversa aggancia il Torino al decimo posto in classifica, con 14 punti all'attivo.