Dove vedere Cagliari-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

All'Unipol Domus va in scena la sfida tra il Cagliari di Davide Nicola e l'Inter di Simone Inzaghi, valida per la diciottesima giornata di Serie A, la penultima del girone d'andata. Campioni d'Italia in carica reduci da cinque vittorie consecutive in campionato, in attesa di recuperare la gara con la Fiorentina di Palladino, mentre i sardi vengono da quattro ko di fila e sono in piena zona retrocessione, con soli 14 punti all'attivo.