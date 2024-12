Juve-Fiorentina diretta Serie A: pareggia Kean al 38' LIVE

TORINO - Big match all'Allianz Stadium di Torino dove oggi (29 dicembre, ore 18) la Juve di Thiago Motta ospita la Fiorentina di Raffaele Palladino (al momento appaiate in classifica al quinto posto) nella sentitissima sfida valida per la 18ª giornata di Serie A, ultima del 2024. Tanti gli ex dell'incontro , che mette in palio punti pesanti per la zona Champions League : dalla parte bianconera Nico Gonzalez e Vlahovic, tra i viola Kean e l'allenatore. Segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale .

Juve-Fiorentina 1-1: cronaca e statistiche LIVE

18:55

Due gol e tante occasioni: i numeri del primo tempo

Un gol per parte e tante occasioni nel primo tempo di Juve-Fiorentina allo Stadium, chiuso sull'1-1. QUI I NUMERI

18:48

45+3' - Finito il primo tempo: Juve-Fiorentina 1-1

Si chiude con una conclusione alta di Vlahovic il primo tempo di Juve-Fiorentina. Dopo il gol della Juve con Thuram (20') è arrivato il pari della Fiorentina con l'ex bianconero Kean (38'): squadre all'intervallo sull'1-1.

18:45

45' - Locatelli sfiora l'incrocio con il destro

Insiste la Juve in questo finale di primo tempo: bello il destro dal limite di Locatelli che sfiora però solamente l'incrocio dei pali, con la Fiorentina che scampa così il pericolo. Tre i minuti di recupero concessi dall'arbitro.

18:43

43' - Corner per la Juve: Gatti conclude alto di testa

Ancora un'occasione per la Juve, stavolta da calcio d'angolo: cross in area dove Gatti anticipa tutti ma di testa conclude alto.

18:41

41' - Prodezza di De Gea su Vlahovic

Grande occasione per la Juve: lancio di Koopmeiners per Vlahovic che aggancia bene in area e poi calcia forte dca distanza ravvicinata, trovando però la prodezza del portiere viola De Gea che con i suoi riflessi salva la Fiorentina.

18:38

38' - GOL di Kean: Juve-Fiorentina 1-1

Pareggio della Fiorentina. Perfetto l'assist di Adli per Kean, che si sfila dalla marcatura di Kalulu e attacca il secondo palo, segnando poi di testa il gol dell'1-1. L'ex bianconero però non esulta in segno di rispetto per i tifosid ella Juve.

18:37

37' - Occasione Juve in contropiede: Dodo chiude su Vlahovic

Il copione della partita ora è cambiato: la Fiorentina attacca e la Juve riparte, rendendosi pericolosa con un cross per Vlahovic chiuso però bene da Dodo.

18:31

31' - Locatelli salva in scivolata su Gudmundsson

Archiviata la prima mezzora di gara allo Stadium, dove la Fiorentina si fa pericolosa con Gudmundsson: il fantasista va al tiro dal limite invece di servire Sottil (smarcato sulla sinistra) e vede la sua conclusione respinta da Locatelli, che salva la Juve in scivolata.

18:28

28' - Punizione per la Fiorentina: Sottil calcia sulla barriera

Punizione dal limite per la Fiorentina conquistata da Sottil (fallo di Thuram), che poi si incarica di calciarla provocando anche la reazione infastidita dello 'specialista' Cataldi che voleva batterla: l'esterno tira direttamente sulla barriera e poi chiede invano un tocco con il braccio in area di uno juventino.

18:23

23' - Kean calcia a lato disturbato da Gatti

Trattenuto da Gatti, Kean calcia a lato e poi chiede invano il fallo: per l'arbitro è regolare la trattenuta del difensore della Juve sull'attaccante della Fiorentina, tra gli ex di giornata.

18:20

20' - GOL di Thuram: Juve-Fiorentina 1-0

GOL della JUVE! Percussione vincente di Thuram, che entra in area e poi fa 1-0 segnando il suo primo gol in bianconero. Fiorentina sotto di un gol allo Stadium

18:17

17' - Conceicao chiuso da Parisi e Sottil

La Juve cerca spesso Conceicao, che prova ad andare via a Parisi ma viene chiuso anche grazie al raddoppio di Sottil.

18:12

12' - È la Juve a fare la partita, la Fiorentina aspetta per ripartire

In questa prima fase è la Juve che fa la partita, attaccando la Fiorentina che al momento aspetta chiusa dietro pronta a ripartire.

18:09

9' - Match ripreso dopo l'annuncio dello speaker

Dopo l'annuncio dello speaker seguito ad alcuni cori razzisti allo Stadium, l'arbitro Mariani ha fatto riprendere il gioco che era stato momentaneamente interrotto.

18:07

7' - Cori razzisti allo Stadium: gioco fermo

Gioco fermo allo Stadium, con l'arbitro Mariani che ha interrotto momentaneamente il match per alcuni cori razzisti allo Stadium. Parte l'annuncio dello speaker. (LEGGI TUTTO...)

18:05

5' - Occasione Juve, ma Vlahovic sbaglia la mira

Occasione Juve: Conceicao punta Parisi sulla destra e poi crossa per Vlahovic, che di testa manca di poco il bersaglio.

18:03

3' - Thuram prova la percussione ma non sfonda

Tentativo di percussione centrale dello juventino Thuram, che poi si allunga il pallone: pericolo sventato per la difesa della Fiorentina.

18:01

1' - Juve-Fiorentina, iniziata la partita

Iniziata la sfida di campionato tra Juve e Fiorentina allo Stadium. A muovere il primo pallone i bianconeri padroni di casa.

17:59

Juve-Fiorentina, tutto pronto per la sfida dello Stadium

Tutto pronto allo Stadium, dove tra poco Juve e Fiorentina si sfideranno nel match della 18ª giornata di Serie A. I padroni di casa in campo con la cassacca bianconera, i toscani in viola.

17:57

Fiorentina, Ferrari su Bove: "Difficile sostituirlo…"

Trovare un giocatore che consenta a Palladino di ovviare all'assenza di Bove. È questo l'obiettivo della Fiorentina sul mercato di gennaio e prima della sfida contro la Juve allo Stadium ha parlato il Il dg dei viola Alessandro Ferrari: "Difficile sostituire Edoardo..." APPROFONDISCI

17:51

Motta e Palladino, emergenti di moda

Juve-Fiorentina allo Stadium è anche la sfida tra Thiago Motta e Raffaele Palladino, due 'emergenti di moda'. LEGGI IL COMMENTO

17:49

Kean sfida la Juve da ex: i numeri dell'attaccante nella Fiorentina

Moise Kean titolare allo Stadium dove tra poco sfiderà la Juve da ex. L'attaccante ha segnato 10 gol in questa Serie A, raggiungendo la doppia cifra di reti in una stagione solo per la seconda volta nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2020/21 (13 reti con il Paris Saint-Germain). Il classe 2000 potrebbe inoltre diventare solo il secondo giocatore italiano a superare le 10 reti stagionali con la Viola negli ultimi 10 campionati di Serie A (dal 2015/16), dopo Federico Bernardeschi (11 nel 2016/17).

17:45

Mercato Juve, il Napoli dell'ex Manna non molla Danilo: "Giocatore forte"

Si chiude contro la Fiorentina allo Stadium il 2024 della Juve che a gennaio potrebbe lasciar partire il difensore Danilo, 33enne difensore brasiliano in scadenza a giugno. Di lui ha parlato oggi l'ex direttore sportivo bianconero Manna, ora al Napoli: "È un giocatore forte...". LEGGI TUTTO

17:41

Juve-Fiorentina: tabù da spezzare per l'ex viola Vlahovic

Dusan Vlahovic, che ha segnato 44 gol in 98 gare di Serie A con la Fiorentina, ha disputato quattro incontri contro la Viola nella competizione, senza riuscire a segnare: solo contro il Monza ha giocato più partite senza centrare il bersaglio (cinque).

17:37

C'è anche Piqué allo Stadium, aspettando la Kings League

Allo Stadium per assistere a Juve-Fiorentina c'è anche Gerard Piqué, ex difensore di Barcellona e Spagna, ideatore della 'Kings World Cup Nations' la cui finale è in programma il prossimo 12 gennaio proprio nella casa dei bianconeri.

17:33

Juve-Fiorentina: indisponibili e diffidati

Diversi indisponibili nella Juve per la sfida contro la Fiorentina allo Stadium: ai box Milik, Bremer, Cabal, Rouhi e Weah tra i bianconeri, mentre tra i viola è out solo Bove, che ha comunque seguito i compagni nella trasferta torinese. Fagioli e Locatelli i diffidati juventini, nessuno tra i toscani.

17:29

Juve, Conceicao: "Futuro? Ci pensano Mendes e il club"

Prima della sfida contro la Fiorentina allo Stadium, Conceicao ha parlato del suo futuro alla Juve, dove è arrivato in prestito dal Porto in estate: "Io sono felice qui ma penso solo a giocare - ha detto l'esterno portoghese ai microfino di 'Sky Sport' -. Al mio futuro lascio che ci pensino il mio procuratore Mendes e il club".

17:19

Juve-Fiorentina: la formazione ufficiale dei viola

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gosens, Moreno, M.Quarta Kayode, Mandragora, Ikoné, Richardson, Beltran, Kouamé.