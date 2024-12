Dove vedere Juve-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Una sfida storica in scena all'Allianz Stadium: la Juve ospita la Fiorentina nell'ultima partita del 2024. Le due squadre sono appaiate in classifica, con quella di Palladino che conta una partita giocata in meno (quella contro l'Inter). La Juve vuole dare continuità al successo ottenuto contro il Monza, mentre la squadra toscana è chiamata a rialzarsi dopo due ko consecutivi, l'ultimo contro l'Udinese.

Juve-Fiorentina, l'orario

Juve-Fiorentina andrà in scena oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Fiorentina in diretta tv

Juve-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4KHDR. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.