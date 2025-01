Verona-Lazio, il provvedimento sulla vendita dei biglietti

I residenti nella regione Lazio non potranno seguire la squadra di Baroni in trasferta a Verona. Questa la decisione del Prefetto della città veneta, Demetrio Martino, che ha imposto il divieto in vista della partita Verona-Lazio, valida per la ventunesima giornata di Serie A, in programma domenica 19 gennaio allo stadio "Bentegodi" alle ore 18.