Atalanta-Juve diretta: segui la partita di Serie A LIVE

A Bergamo questa sera si gioca più di un semplice recupero di campionato, quello valido per la 19ª giornata. Fascino e grande attesa per Atalanta-Juventus, per Gasperini contro Thiago Motta: i nerazzurri non vincono da tre gare (compresa la Supercoppa), i bianconeri collezionano solo pareggi (14 stagionali). Soprattutto, però, la Dea può restare in corsa per lo scudetto, la Juve invece può agganciare la Lazio e un posto Champions. Segui in diretta la partita.