Genoa-Monza 2-0: scatto salvezza per Vieira, De Winter e Vasquez affondano i brianzoli

GENOVA - Riscossa e scatto salvezza per il Genoa, sprofondo Monza . Questo il verdetto di Marassi, dove i liguri di Vieira riscattano il ko contro la Roma all'Olimpico battendo 2-0 l'ultima della classe nell' ultimo match della 22ª giornata di Serie A che era stato in dubbio fino a un paio d'ore prima del fischio d'inizio a causa del maltempo. A decidere la partita, dopo il rigore sbagliato nel primo tempo da Pinamonti (ipnotizzato al 31' dal portiere ospiteTurati) e la traversa colpita in avvio di ripresa dal centrocampista rossoblù Miretti, le reti segnate da De Winter (61') e Vasquez (84') .

Il Genoa sbaglia un rigore con Pinamonti

Tra i liguri Vieira conferma quasi in blocco la formazione reduce dal ko con la Roma all'Olimpico: le due uniche novità sono Sabelli e Kassa al posto di Bani e Zanoli, ai box come i lungodegenti Malinovskyi e Ahanor.Turnover più ampio tra le fila brianzole, dove non c'è più Djuric (passato al Parma) nell'attacco di Bocchetti che deve fare a meno anche di Pablo Marì, Caldirola, Birindelli, Bondo, Gagliardini e Pessina: davanti tocca a Ciurria, Maldini e Caprari, mentre in mediana Bianco parte dalla panchina e c'è spazio per Urbanski e Akpa Akpro. L'avvio di match è equilibrato e bisogna aspettare il 16' per la prima conclusione, tentata dal Monza con Kyriakopulos: tiro deviato e palla alta. La replica del Genoa è affidata invece a Pinamonti che al 28' di testa impegna Turati, bravo a rifugiarsi in angolo. Il portiere ospite si supera poi tre minuti dopo ipnotizzando lo stesso centravanti rossoblù sul rigore concesso per una trattenuta di Kyriakopulos su Vasquez: conclusione potente ma poco angolata e palla respinta. Prima del riposo poi cambio nel Monza, con Bianco mandato in campo al posto dell'acciaccato Akpa Akpro (che si fa male prendendosi anche il giallo per un'entrata in ritardo su Masina).

De Winter e Vasquez affondano il Monza

Si va all'intervallo sullo 0-0 e al rientro dagli spogliatoi c'è una novità nel Monza: spazio per Dany Mota al posto dell'ammonito Kyriakopulos. Nessun cambio invece nel Genoa che parte forte e dopo nemmeno un minuto colpisce la traversa con un colpo di testa di Miretti, bravo a inserirsi in area sul cross di Pinamonti. La prima mossa di Vieira al 55': fuori Kasa e dentro il nuovo acquisto Cornet che poco dopo in tap-in (e in posizione di fuorigioco) calcia addosso a Turati, già bravo a respingere la conclusione di Thorsby (57'). Il portiere dei brianzoli deve però arrendersi al 61' quando De Winter, tutto solo sul secondo palo sulla punizione calciata da Aaron Martin, insacca di testa e porta avanti il Genoa. Con il suo Monza ora costretto a inseguire, Bocchetti cerca nuove energie in attacco e richiama in panchina Caprari e Maldini per gettare nella mischia Petagna e Vignato (68') e poi il nuovo acquisto Lekovic al posto di D'Ambrosio (74'). Dopo l'ingresso di Ekuban per Pinamonti (applaudito dai tifosi rossoblù nonostante il rigore sbagliato nel primo tempo), il Genoa chiude però i giochi con Vasquez (assist di Cornet all'84'), congelando poi la partita nel finale anche grazie agli ingressi di Vitinha e Ekhator (fuori Miretti e Thorsby). Finisce 2-0, con la squadra di Vieira che si allontana dalla zona calda e il Monza che invece resta sempre più ultimo.

