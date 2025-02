Torino-Genoa 1-1: autorete di Thorsby e gol di Pinamonti, esordio di Casadei tra i granata

Torino-Genoa 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Autogol di Thorsby a ridosso dell'intervallo

Out lo svedese Njie tra i padroni di casa oltre ai lungodegenti Ilic, Zapata, Schuurs, Savva e Ilkhan, con Vanoli che tiene inizialmente fuori Elmas e Casadei, grandi colpi di mercato messi a segno nella sessione invernale per rinforzare il centrocampo. Ancora fuori (nemmeno in panchina) Balotelli invece tra i liguri di Vieira, che devono fare a meno di Malinovsky, Cornet, Ahanor e dello squalificato De Winter, ma recuperano dal primo minuto il regista e capitano Badelj. A fare la partita, o almeno a provarci, è il Toro che però non punge e ci prova dalla distanza con Karamoh (7') e l'ispirato Vlasic (attento Leali al 26'). Si difende bene il Genoa che però, quando riesce a trovare spazi utili per la ripartenza, mentre alla mezz'ora i granata perdono Tameze per infortunio (problemi alla caviglia sinistra e dentro Gineitis al 30'). Con l'intervallo ormai alle porte però la gara si sblocca nel secondo minuto di recupero e il Toro passa in vantaggio: cross di Lazaro da corner e sfortunata autorete del norvegese Thorsby (45+2'), che nel tentativo di contrastare Maripan infila di testa involontariamente il proprio portiere.

Pari Pinamonti, esordio per Casadei: Torino-Genoa finisce 1-1

Dall'intervallo rientrano gli stessi ventidue che avevano chiuso il primo tempo ma le prima mosse di Vieira, costretto a rincorrere, arrivano già al 52': fuori Miretti e Vitinha per far posto a Zanoli e Messias, con quest'ultimo che testa subito i riflessi di Milinkovic-Savic (ben posizionato sulla sua conclusione centrale). Il Torino invece ci prova con Lazaro (conclusione neutralizzata da Leali al 53') e con Che Adams, che calcia però sull'esterno della rete (55'). Cambio obbligato poco dopo per gli ospiti, costretti a sostituire l'infortunato Badelj con Masini (61'), che al 68' trovano però il gol del pareggio: errore in uscita del Toro, dalla destra Messias serve Pinamonti che si gira bene in area e fa 1-1 (7° gol in campionato per il centravanti). Immediata la reazione di Vanoli che ridisegna i granata con una tripla mossa: dentro Pedersen e due dei nuovi arrivati, Biraghi e Casadei (al 72' fuori Lazaro, Borna Sosa e Karamoh). Giallo pesante poi per il capitano granata Ricci (ammonito con Messias al 75' per un accesso battibecco), che era diffidato e salterà la trasferta di Bologna, mentre Vieira e Vanoli si giocano i rispettivi ultimi 'slot' gettando nella mischia Ekuban al posto di un esausto Pinamonti il primo e Sanabria per Vlasic il secondo. Infuocato il finale, con il tentativo a vuoto di Casadei con la testa su azione da corner (90+1') e le proteste dei granata, che chiedono invano il rigore per un contrasto tra Matturro e Che Adams e per la successiva trattenuta di Sabelli su Sanabria (90+5'). Ne fa le spese Godinho, assistente di Vanoli espulso dalla panchina, poi dopo il check del Var (che non segnala irregolarità) arriva il triplice fischio dell'arbitro Feliciani (90+7'): Torino-Genoa finisce 1-1.

