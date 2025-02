Monza, ufficiale il ritorno di Nesta: esonerato Bocchetti

Nuovo cambio in panchina in casa Monza . O meglio, più che un cambio, un ritorno. Dopo la sconfitta per 5-1 contro la Lazio dell'ultimo turno di Serie A, infatti, la società ha deciso di esonerare Salvatore Bocchetti. Al suo posto è stato richiamato Alessandro Nesta . Termina dopo sette partite, così, l'avventura del classe 1986 sulla panchina dei brianzoli. Un lasso di tempo nel quale ha collezionato sei sconfitte e una sola vittoria, il 2-1 alla Fiorentina del 13 gennaio.

Nesta di nuovo al Monza, il comunicato

Nella mattinata di oggi, 10 febbraio, il Monza prima ha comunicato l'esonero: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale". Quindi ha annunciato il ritorno di Nesta: "AC Monza comunica di aver revocato l’esonero di Alessandro Nesta, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!". Nelle 17 partite stagionali in cui ha guidato il Monza, Nesta aveva collezionato una vittoria, sette pareggi e nove sconfitte.