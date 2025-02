LIVE Lazio-Monza, Serie A: Baroni vuole il sorpasso alla Juve

Tre punti per superare la Juventus, vittoriosa nell'anticipo a Como, e tornare così in zona Champions League. La Lazio di Baroni, nella gara valida per la ventiquattresim a giornata di Serie A, ospita all'Olimpico il Monza di Bocchetti, ultimo in classifica con 13 punti. Segui la diretta della partita di Serie A su Il Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.