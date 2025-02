Juve, i convocati per l'Inter: c'è un grande ritorno per Motta

Torna Cambiaso tra i convocati di Thiago Motta. Questa la novità in casa Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter, in programma oggi, 16 febbraio, all'Allianz Stadium alle 20:45. Un'assenza importante invece a centrocampo: non è presente nella lista dei convocati Douglas Luiz: per il brasiliano il club tenterà il recupero per la sfida di ritorno di Champions League contro il Psv.