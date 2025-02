Thiago Motta prima di Juve-Inter: "Dobbiamo essere squadra dal primo all'ultimo minuto". Rivivi la diretta

Juventus-Inter sarà il big match della venticinquesima giornata di Serie A . All'Allianz Stadium i bianconeri, reduci dalla vittoria in Champions League contro il Psv, ospiteranno l'Inter di Simone Inzaghi. All'andata la partita terminò con il risultato di 4-4. Alla vigilia della partita, Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa: rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Thiago Motta: "Inter forte sui piazzati, noi..."

"Noi prepariamo i piazzati tutti le settimane. Sono cose che si possono migliorare sempre, anche all'estero molte squadra creano disequilibrio in partita sfruttando queste fasi. L'Inter è molto brava nei calci piazzati, dovremo essere meglio di loro, ma soprattutto nell'atteggiamento".

"Koopmeiners non è stato contento di non giocare con il Psv"

"Koopmeiners? Sicuramente non è stato contento di non giocare dall'inizio con il Psv. Si può iniziare in 11, vediamo domani. Farà il suo lavoro come sempre, dall'inizio o a partita in corso, perché è un esempio positivo che voglio vedere sempre: quando gioca da tutto e quando non gioca in allenamento dà tutto per giocare".

Thiago Motta: "Dobbiamo meritare la vittoria e portarla dalla nostra parte"

"Speriamo di avere continuità per tanto tempo, è quello che stiamo cercando. Ogni avversario che affrontiamo ha le sue difficoltà, noi dobbiamo meritare la vittoria e portarla dalla nostra parte. Poi siamo la Juventus e la vittoria è un'esigenza, anche in allenamento. Quando perdono la partitella in allenamento i ragazzi non stanno bene, ne sono sicuro".

"Domani scenderà in campo la squadra migliore"

"Quella di domani è la partita più importante perché è la prossima. Avremo tempo di pensare a quella di mercoledì. Domani scenderà in campo la squadra che io ritengo migliore per affrontare l'Inter".

Thiago Motta: "Dobbiamo aiutare gli arbitri"

"Il pensiero di Inzaghi su come i media prendono gli errori arbitrali sull'Inter? Rispetto le opinioni di tutti. Io mi sento bene e vedo bene i ragazzi, abbiamo preparato qualche dettaglio su cui stare attenti, ma sono tranquillo. Gli errori ci saranno sempre, io per primo. E quindi chi sono io per giudicare? Penso che quando si iniziano le polemiche siamo tutti responsabili. Si parla troppo, ma fa parte di questo gioco e va accettato. Sperando che ci si sbagli il meno possibile. Ci saranno tre squadre in campo: noi, Inter e la squadra arbitrale. Bisogna aiutare l'arbitro. Come? Zero simulazioni, basta falli violenti e perdite di tempo. Se riusciamo a gestire queste cose, lo spettacolo sarà migliore per tutti. Tutti voglio vincere, ma il tifoso paga il biglietto per lo spettacolo. Siamo tutti responsabili".

Thiago Motta: "Veiga ha qualità di impostazione"

"Renato Veiga ha qualità di impostazione e responsabilità di iniziare il gioco, senza far abbassare sempre il centrocampista (Locatelli, ndr). Sta migliorando tantissimo anche Gatti, così come Kelly".

Le parole di Thiago Motta su Inzaghi

"Con il Bologna abbiamo messo in difficoltà l'Inter, ma io e Inzaghi non entriamo in campo. Lui è un grandissimo allenatore, ma non lo devo dire io. Lo rispetto molto perché lo vedo una persona seria e un allenatore che continua nella sua linea".

"La cena di squadra? Vi spiego"

"La cosa più importante è la prossima partita, poi è vero che un match sentito e c'è quel qualcosa in più. E' un privilegio vivere queste emozioni, ma saremo concentrati al 200%. La cena l'abbiamo fatta perché stiamo tanto tempo insieme nel lavoro, anche se da fuori è difficile capirlo e siamo dei privilegiati. Il ristorante è per stare in un ambiente diverso, parlare di altre cose e vivere in un modo diverso dal quotidiano. Abbiamo un bel gruppo, che lavora bene e che vuole stare insieme".

Thiago Motta: "Dobbiamo essere squadra dal primo all'ultimo"

"Noi cerchiamo la vittoria, il nostro lavoro è prepararsi e fare le cose giuste per quello. Dobbiamo meritarla e mettere nel campo tutte le nostre forze insieme come squadra per competere contro una grande squadra. Dobbiamo giocare bene a calcio, difendere, fare le transizioni, l'atteggiamento ed essere squadra dal primo all'ultimo minuto".

Al via la conferenza di Thiago Motta

Cominica la conferenza dell'allenatore bianconero: "La squadra sta bene, vincere fa sempre bene e porta stimoli in più che vanno messi nel prossimo allenamento e nelle cose che dobbiamo fare. Domani recuperiamo Cambiaso".

Juventus, solo una sconfitta contro l'Inter nelle ultime dieci in casa

La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 partite casalinghe contro l’Inter in campionato, l’unico successo nerazzurro nel periodo all’Allianz Stadium in Serie A è arrivato il 3 aprile 2022.

Juventus, quanti pareggi all'Allianz Stadium

La Juventus è l’unica squadra ancora imbattuta in gare casalinghe in questa stagione di Serie A. Nessuna squadra ha però pareggiato più partite interne dei bianconeri nei maggiori cinque campionati europei 2024/25: sette, al pari del Getafe.

Motta, l'orario della conferenza stampa

La conferenza stampa di Thiago Motta inizierà alle 13:45.

