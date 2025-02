Fabregas: "La mia squadra si butterebbe contro un muro per me. Dele Alli? Serve pazienza"

Il Como torna alla vittoria . Lo fa al "Franchi", in casa della Fiorentina di Palladino, grazie alle reti di Diao e Nico Paz . Tre punti fuori casa che alla squadra di Fabregas mancavano dal 24 settembre. Al termine della partita, l'allenatore spagnolo ha esplicitato la propria gioia in conferenza stampa: "Siamo in crescita. Ma tolto il primo tempo contro il Bologna, sono soddisfatto anche delle ultime 7-8 prestazioni. Nell'analisi vedo sempre una squadra coraggiosa e con le idee molto chiare, che rispetta ciò su cui lavoriamo in settimana. Come allenatore questo mi fa tanto piacere. Ringrazio i ragazzi perché si butterebbero contro un muro alto dieci metri se glielo dicessi ".

Fabregas: "Dele Alli? Non diamogli pressioni extra"

Tra i protagonisti della vittoria c'è stato Diao, ancora una volta in gol: "Voi vedete Diao, ma nei miei occhi ho anche Smolcic, Kempf, Nico Paz. Diao ha voglia e personalità, ma soprattutto forza di attaccare la profondità, cosa che non ha nessun altro. Sa leggere bene le situazioni di calcio. I calciatori si devono adattare e a me piace proprio in questo. Oggi in tanti hanno fatto una grande prestazione". Sulle ambizioni della squadra: "Vogliamo costruire una base di gente giovane che cresca con noi e diventi forte. L'idea molto chiara c'era già dall'inizio: in estate abbiamo pensato di volere qualche giocatore più esperto anche, ma ora la base si sta formando. Magari la prossima estate prenderemo un centrale perché ne abbiamo solo tre, qualcosa davanti... Ma molto poco". Mentre sulle condizioni di Dele Alli: "Al momento lavora fuori dal campo. Non voglio dargli pressioni extra, sono mesi che non gioca. Da domani sarà a pieno regime con il gruppo, dopo il lavoro personalizzato delle ultime settimane. Gli serve tempo. C'è bisogno di pazienza per rivederlo in campo: per favore, manteniamo la calma. Gli ultimi mesi serviranno per tornare in forma per la prossima stagione".