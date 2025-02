Classifica Serie A dopo Parma-Roma: cosa cambia per la squadra di Ranieri

PARMA - È un super gol di Matias Soulé a decidere il match del "Tardini", che ha visto la Roma di Claudio Ranieri prevalere sul Parma di Fabio Pecchia, in occasione della 25esima giornata del campionato di Serie A. Tre punti importantissimi per i giallorossi, ora al nono posto in classifica, mentre i ducali restano in piena zona retrocessione.

Seconda vittoria consecutiva in Serie A per la Roma di Ranieri, che continua a risalire la china. I giallorossi tengono il passo di Bologna e Milan, rispondendo con un successo di misura sul campo del Parma di Fabio Pecchia, ancorato a quota 20 al terzultimo posto in classifica. Soulé e compagni consolidano il nono posto, riportandosi prontamente a quattro lunghezze dal tandem che li precede. La formazione capitolina si giocherà il passaggio del turno in Europa League contro il Porto e poi ospiterà all'Olimpico il Monza, lunedì 24 febbraio. Il Parma, invece, affronterà nel prossimo turno il Bologna in un derby tutto emiliano sabato alle 15.