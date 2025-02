Dal pasticcio di Maignan alla sentenza Gineitis: Milan ko contro il Torino

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Milan perde anche contro il Torino nella ventiseisima giornata di Serie A. Nel primo tempo succede di tutto: dopo solo cinque minuti Maignan combina un pasticcio rinviando addosso a Thiaw e provocando l'autogol rocambolesco che porta in vantaggio i granata. Uno schock da cui il Milan pian piano viene fuori, quando al 21' Milinkovic-Savic compie un miracolo su un tentativo di Gimenez. Poco dopo la mezz'ora, invece, i rossoneri ottengono un rigore per un tocco di mano di Pedersen in area: dagli undici metri si presenta Pulisic, ma il portiere del Torino ha altre idee e para il suo quarto rigore di questo campionato. Per l'americano è il primo penalty fallito in carriera. Nel finale può anche arrivare il raddoppio, prima con Pedersen e poi con Vlasic, ma in entrambi i casi Maignan risponde presente.