Cagliari-Juve diretta Serie A: segui la partita di campionato

CAGLIARI - Lo stop di Lazio, Fiorentina e Milan offre alla Juve un'occasione da non buttare via. Thiago Motta, con una vittoria questa sera contro il Cagliari , si prenderebbe il quarto posto in solitaria e allungherebbe su chi insegue: segui in diretta la sfida dell'Unipol Domus.

20:33

Juve, Giuntoli: "Champions? Siamo molto arrabbiati"

Giuntoli a Dazn: “Siamo molto delusi, molto arrabbiati, perché a parte il punto di vista economico volevamo andare agli ottavi anche per un fatto di immagine, per un discorso tecnico, dispiace. Sapevamo che avremmo vissuto un anno un po’ così, abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato drasticamente i salari. È dura, ma eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere. Kolo Muani e Vlahovic? Abbiamo tanti attaccanti molto bravi, sono due giocatori molto bravi e possono essere un plus da qua alla fine. Abbiamo tanti calciatori di proprietà, ci sono 2-3 situazioni da risolvere, ma c’è la volontà dei calciatori di rimanere e la volontà da parte della Juve di trattenerli. Siamo molto concentrati sul presente, al futuro ci penseremo in estate. Obiettivi? A prescindere dall’ottavo di quest’anno, il nostro grande obiettivo è rientrare tra le prime quattro e faremo di tutto per raggiungerlo”.

20:24

Juve, occhio a Piccoli

La Juventus potrebbe diventare la prima squadra a subire due gol in Serie A da Roberto Piccoli, che finora ha realizzato 19 reti a 19 avversarie diverse nella competizione. Ha segnato nella sua prima sfida in Serie A contro i bianconeri, il 22 maggio 2023, con la maglia dell’Empoli, andando in gol nei minuti di recupero dopo essere entrato all’88'.

20:10

Cagliari, mai due vittorie di fila da Ranieri ad oggi

Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A, 2-1 contro il Parma, e non arriva a due successi interni consecutivi da ottobre-novembre 2023, con Claudio Ranieri in panchina; i sardi inoltre hanno vinto tre delle ultime sei gare interne (3P), tante quante nelle precedenti 16 (7N, 6P).

20:00

Cagliari-Juve, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:35

I numeri di Cagliari-Juve

Cagliari e Juventus hanno pareggiato le ultime due sfide in Serie A dopo cinque successi di fila dei bianconeri. Solo una volta c'è stato il pari almeno in tre match di fila nella massima serie: è successo tra il 1990 e il 1992 (serie arrivata a cinque). A partire dallo scorso decennio (da inizio 2010), il Cagliari ha vinto solo una delle 26 sfide contro la Juventus in Serie A (5N, 20P), perdendo in 20 occasioni: nel periodo, solo la Lazio (22) ha battuto i sardi più volte nella competizione.

Unipol Domus (Cagliari)