L'Atalanta fallisce lo scatto scudetto: pareggio contro il Venezia a Bergamo

Niente da fare per l'Atalanta, che al Gewiss Stadium viene fermata sullo 0-0 dal Venezia di Di Francesco. Il match non parte con ritmi altissimi e solo al 20' arriva la prima occasione per i bergamaschi, con un destro di Lookman che finisce di poco fuori. Vicino alla mezz'ora è invece Retegui a spaventare Radu, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. A cinque minuti dalla fine del primo tempo ci si mette anche la sfortuna per la squadra di Gasperini, con Zappacosta e Cuadrado fermati entrambi dal palo. E nel recupero Zerbin va vicino al vantaggio dall'altra parte con un pallonetto dopo una leggerezza della difesa: Carnesecchi salva tutto.

Venezia corsaro a Bergamo: ma l'Atalanta "recrimina" due pali

Nella ripresa il forcing della Dea aumenta, ma Retegui non riesce a pungere, così come Lookman e Zappacosta. Al 73' Gasperini decide di togliere dal campo l'ex attaccante del Genoa e capocannoniere della Serie A per inserire Pasalic: anche il croato ha una buona chance di testa, ma la sfera sorvola la traversa. Mani nei capelli, invece, per Lookman, che all'83' si ritrova il pallone tra i piedi davanti alla porta dopo una spizzata di Kolasinac: il pallone finisce in curva. L'Atalanta non riesce così a sfruttare lo scontro al vertice tra Napoli e Inter per avvicinarsi al primo posto, restando a -2 dai nerazzurri e a - 1 dagli azzurri in classifica.