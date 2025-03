Napoli-Inter diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi  

Al Maradona è il giorno di Napoli-Inter , big match della ventisettesima giornata di Serie A : i padroni di casa, secondi in classifica con 56 punti, sono indietro di una sola lunghezza rispetto alla capolista nerazzurra. Al Meazza, nel match d'andata, la sfida tra gli uomini di Antonio Conte e Simone Inzaghi è terminata in parità: 1-1. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta.

18:16

15' - Gioco spezzettato, qualche intoppo anche per Politano

Prima Calhanoglu, poi Politano: qualche intoppo fisico per i giocatori di Inter e Napoli. Gioco spezzettato. Partita maschia e spigolosa.

18:11

10' - Calhanoglu dolorante

Calhanoglu resta a terra dolorante, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio.

18:09

8' - Possesso palla insistito del Napoli

Il Napoli ha preso subito in mano le redini del gioco con oltre il settanta per cento del possesso palla a proprio favore. LEGGI LE STATISTICHE AGGIORNATE IN TEMPO REALE

18:05

4' - Ritmi subito molto alti

Ritmi subito molto alti tra Napoli e Inter. Le giocate dei nerazzurri sono accompagnate da sonore bordate di fischi. Clima infuocato al Maradona. Un'autentica bolgia.

18:02

1' - Partiti!

Partiti! Calcio d'inizio: è iniziata Napoli-Inter.

18:00

Arbitri in lutto per la scomparsa di Tullio Lanese

Lutto al braccio per gli arbitri di Napoli-Inter in memoria dell'ex presidente dell'AIA, Tullio Lanese, scomparso all'età di 78 anni.

17:57

Inno della Serie A, tutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Inter

Gli altoparlanti del Maradona trasmettono l'inno della Serie A. I giocatori di Napoli e Inter lo ascoltano prima di procedere a battersi il cinque. Foto di rito, a favore di fotografi, per Conte e Inzaghi. Si illuminano di colori e passione le Curve A e B. Sta per iniziare Napoli-Inter. Curiosità: il figlio di Spinazzola è sceso in campo con Politano. Spinazzola è stato accompagnato da sua figlia.

17:55

Azzurri e nerazzurri fanno il loro ingresso in campo

Napoli e Inter fanno il loro ingresso in campo. Volti concentrati nel tunnel degli spogliatoi del Maradona. La posta in palio è altissima, i giocatori ne sono consapevoli: lo si capisce dai loro sguardi.

17:45

Squadre negli spogliatoi, sta per iniziare la sfida scudetto

Napoli e Inter hanno fatto rientro negli spogliatoi. A breve faranno rientro in campo per il calcio d'inizio della sfida scudetto, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Dalle 18 il big match tra azzurri e nerazzurri.

17:38

Napoli e Inter stanno ultimando il riscaldamento

Piove sul Maradona, Napoli e Inter stanno ultimando le operazioni di riscaldamento. Le luci dei riflettori si fanno più intense. Una notte di grande calcio sta per iniziare. Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Napoli-Inter: alle 18 il fischio d'inizio.

17:33

Lukaku a C'è posta per te dopo Napoli-Inter

Romelu Lukaku sarà ospite a C'è posta per te dopo Napoli-Inter. LEGGI TUTTI I DETTAGLI

17:28

Napoli-Inter, Politano: "Abbiamo lavorato sui concetti". Bastoni: "Ci serve costanza"

Politano a Dazn: "Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, sappiamo quanto ci tengono. Abbiamo lavorato leggermente di meno rispetto al solito sotto il punto di vista fisico, concentrandoci sui concetti che hanno funzionato meno nelle ultime partite".

Bastoni a Dazn: "Abbiamo bisogno di costanza. Dobbiamo stare molto attenti al Napoli in generale e all'intesa tra Di Lorenzo e Politano. Come? Restando compatti".

17:21

Marotta a Dazn: "Scudetto? Gli scontri diretti non determineranno il risultato finale"

Marotta a Dazn: "Essere ancora in una competizione importante come la Champions è motivo di grande orgoglio sia per noi sia per l'Italia. Non deve essere una questione ordinaria ma straordinaria. Il fatto che quest'anno, contrariamente al passato, dagli scontri diretti non riusciamo a ottenere il massimo fa parte delle statistiche. Non sono solo gli scontri diretti che determineranno il risultato finale. Il pareggio dell'Atalanta con il Venezia lo ricorda. Spesso i pronostici non vengono rispettati".

Marotta ha inoltre sottolineato: "Lautaro potrebbe essere sanzionato? Non ha proferito alcun tipo di insulto dopo Juve-Inter. Affronteremo l'iter processuale. Credo sia anacronistico, leggendo i giornali di oggi, che tutto sia partito da un esposto di alcuni tifosi. Ci adegueremo al contraddittorio, siamo con il nostro capitano e gli crediamo".

17:17

Manna a Dazn: "Speriamo di rendere felici i nostri tifosi, orgogliosi del lavoro di Conte"

Manna a Dazn: "Questa è una partita interessante (ride). Si affrontano due grandi squadre, è una partita che vogliamo giocare al massimo. Abbiamo fatto un percorso incredibile e siamo felici di essere qui. Speriamo di rendere felici i nostri tifosi. Conte l'ha preparata come tutte le altre partite, con intensità e intelligenza. Affrontiamo una squadra molto forte, non lo dico per retorica. Conte e il suo staff hanno fatto un grande lavoro, ne siamo orgogliosi e devono esserne orgogliosi anche i nostri tifosi".

Manna ha poi aggiunto: "Quello che abbiamo fatto finora ha basi solide ed è il momento di dimostrarlo. Voglio vedere grande determinazione e organizzazione; grande cuore. Lo abbiamo messo sempre in ogni partita. Ogni vittoria l'abbiamo sempre sudata con ferocia e determinazione. Questo è quello che ci rappresenta e che cerchiamo oggi. Se il risultato sarà favorevole o meno vedremo, l'importante è che sapremo di aver dato tutto".

17:14

Napoli, ottavo sold out stagionale al Maradona

Ottavo sold out stagionale al Maradona. Il Napoli lo ha annunciato così: "Più di 53.000 cuori azzurri spingeranno i nostri ragazzi nel Big Match di oggi al Maradona. Preparate la voce, vi aspettiamo. Forza Napoli Sempre!".

17:07

Lukaku-Lautaro Martinez, la sfida nella sfida

Se dovesse segnare, Lukaku (57 gol in 97 presenze in Serie A con l’Inter tra il 2019 e il 2023) andrebbe in doppia cifra per la quinta volta da quando ha debuttato in Serie A (stagione 2019/20). In questo periodo solo Lautaro Martínez (sei, la più recente raggiunta grazie al gol al Genoa) ci è riuscito in più occasioni.

17:03

Napoli, l'Inter è quasi un tabù

Una vittoria nelle ultime undici partite contro l'Inter: è lo score del Napoli a fronte di quattro pareggi e sei sconfitte. L'Inter è un osso duro per il Napoli. Contro nessun’altra squadra gli azzurri hanno vinto meno e perso così tanto.

16:59

Cresce l'attesa al Maradona per Napoli-Inter!

Attesa spasmodica. Maradona gremito in ogni ordine di posto. La sfida scudetto sta per cominciare. In palio punti pesantissimi, a maggior ragione perché l'Atalanta non è andata oltre lo 0-0 al Gewiss Stadium contro il Venezia. Se l'Inter dovesse vincere andrebbe in fuga, se il Napoli dovesse spuntarla opererebbe il sorpasso in classifica ai danni dei nerazzurri e staccherebbe la Dea.

16:52

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

16:47

Inter, la formazione ufficiale

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

16:45

Napoli-Inter, è l'ora della sfida scudetto

Al Maradona è il giorno di Napoli-Inter, la sfida scudetto. Il calcio d'inizio del big match tra azzurri e nerazzurri è in programma alle 18.

Stadio Maradona - Napoli