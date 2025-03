Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Riflettori puntati sul Maradona nel pomeriggio della ventottesima giornata di Serie A . Dopo la vittoria in rimonta dell' Inter contro il Monza, il Napoli è chiamato a rispondere, per riportarsi immediatamente a -1. La squadra di Conte, però, riceve la visita della Fiorentina di Palladino, che giovedì è uscita sconfitta dalla sfida di Conference League contro il Panathinaikos.

Napoli-Fiorentina, l'orario

Napoli-Fiorentina è in programma oggi, domenica 9 marzo, alle ore 15:00 allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in streaming

Napoli-Fiorentina sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.