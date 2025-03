La Roma con il maxi turn over cerca punti pesanti per un posto in Europa. A parte Svilar e N'Dicka, Ranieri cambia tutti i giocatori che giovedì scorso hanno giocato l'andata degli ottavi di Europa League con l'Athletic all'Olimpico. In caso di vittoria la Roma potrebbe riscavalcare il Milan e sorpassare anche la Fiorentina, fermata dal Napoli. Dybala è a casa, per lui un turno di riposo in vista del ritorno con i baschi a Bilbao. In difesa torna Hummels.

18:08

7' - De Sciglio pericoloso da fuori

De Sciglio ruba palla a Salah Eddine e prova un diagonale da fuori, Svilar devia in angolo.

18:01

Gol ROMA! Soulé dopo 21 secondi!

Soulé sblocca il risultato dopo soli 21 secondi con Soulé

18:00

1' - Si parte

Roma in maglia rossa, Empoli in maglia blu, fischio d'inizio di Di Bello, partiti.

17:54

Roma, la statistica

La Roma ha vinto le ultime quattro gare di campionato, i giallorossi non ottengono cinque successi consecutivi in Serie A dal periodo tra ottobre e novembre 2017, con Eusebio Di Francesco allenatore.

17:43

Soulé nel prepartita: "Ringrazio il mister per la fiducia"

Ecco le parole di Soulé nel prepartita a Dazn: “La posizione in campo? C’è qualcosa che mi piace di più nella libertà che mi dà il mister di muovermi a destra, ma gioco dove vuole lui. Se mi sento sempre più importante? Sì, ringrazio i miei compagni e al mister che mi hanno dato fiducia, il mister ogni volta mi dice di fare quello che so fare, e ringrazio della fiducia. Dybala? Spero di fare un po’ di quello che fa lui”.

17:38

Ranieri su Soulé, Dybala e Pellegrini

Le parole di Claudio Ranieri su Soulé, Dybala e Pellegrini: "Il segreto della gestione di Soulé e Dybala? La loro intelligenza, l'allenatore parla a tutti poi ci sono giocatori che vogliono capire o no. Io ho dei ragazzi molto intelligenti, ognuno vuole portare il proprio granello di sabbia alla squadra. Come sta Pellegrini? Ci stiamo lavorando io e lui, Lorenzo è un grandissimo giocatore e sono convinto che lo dimostrerà, è un romano atipico che si tiene tutto dentro ma sono convinto che ci riusciremo".

17:34

D'Aversa nel prepartita: "Dobbiamo crederci"

D’Aversa a Dazn: “Rispetto a come siamo partiti la posizione in classifica non è bellissima, affrontiamo una delle squadre che nel 2025 ha fatto più punti e viene da un bel risultato in Europa League, ma dobbiamo crederci altrimenti non faremo risultato. Noi dobbiamo fare quei 14-15 punti per la salvezza”

17:28

Ranieri nel prepartita: ecco le sue dichiarazioni

Ranieri nel prepartita a Sky Sport: “I numeri incredibili delle ultime settimane? Li cancello. Io mi sono messo l’elmetto all’inizio e continuo a lavorare cercando di fare il meglio. Tanti cambi? Penso che giovedì sera abbiamo speso tantissimo anche dal punto di vista mentale. I ragazzi che ho sono tutti fantastici, certo potremmo avere problemi, ma sono sicuro che possiamo fare bene. La mia filosofia è vincere partita dopo partita, non si fanno scelte, si cerca di vincere in ogni competizione. L’Empoli? Nel girone di ritorno non ci sono partite facili. Loro faranno sicuramente una grande prestazione, e noi anche dobbiamo farla. Europa Leauge? La vittoria finale addirittura mi sembra un po’ troppo. Ora pensiamo all’Empoli poi da stasera sul treno comincerò a pensarci”

17:08

Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Ranieri

Stadio Castellani - Empoli