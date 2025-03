La classifica di Serie A del sabato sera: cosa è cambiato dopo Torino-Empoli

Basta una fiammata di Vlasic a decidere Torino-Empoli , ultimo match degli anticipi del sabato sera della ventinovesima giornata di Serie A . In giornata in campo altre tre gare: Monza-Parma , terminata in parità, Udinese-Verona , con un colpaccio gialloblù in trasferta, e Milan-Como , con l'ennesima rimonta rossonera. Ma come è cambiata la classifica del campionato dopo gli anticipi del sabato?

La classifica di Serie A dopo gli anticipi del sabato: ecco cosa è cambiato

L'ultimo match di giornata è terminato 1-0 per gli uomini di Vanoli grazie al gol, come detto, di Vlasic. Vittoria di misura anche per il Verona contro l'Udinese grazie a una super punizione di Duda, mentre il Milan ha azzannato i tre punti con Pulisic e Reijnders dopo essere andato sotto a San Siro contro il Como per mano di Da Cunha. Solo un pareggio tra Monza e Parma: alla rete di Izzo ha risposto Bonny.

La classifica di Serie A aggiornata

Ma come è cambiata la classifica del campionato dopo gli anticipi del sabato? Tra lotta salvezza e per l'Europa, ci sono tante novità da non perdersi: GUARDA QUI LA CLASSIFICA DI SERIE A!