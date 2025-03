La classifica di Serie A dopo Lazio-Udinese: cosa cambia per la squadra di Baroni

La Lazio non è riuscita ad andare oltre al pareggio contro l'Udinese nel Monday Night della ventottesima giornata di Serie A: all'Olimpico i biancocelesti sono andati inizialmente in svantaggio con il gol di Thauvin (22'), ma poi hanno rimesso tutto in parità dopo dieci minuti con Romagnoli (32'). La squadra di Marco Baroni non ha avuto le forze di segnare il gol vittoria contro un avversario comunque forte e ben organizzato. Ma come cambia la classifica per la Lazio?