Dove vedere Fiorentina-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Tra i big match della ventinovesima giornata di Serie A c'è Fiorentina-Juve. La Viola cerca il pronto riscatto dopo la sconfitta per 2-1 a Napoli e vuole dare continuità al successo in Conference League sul Panathinaikos (3-1), che le ha spalancato le porte dei quarti di finale: in palio punti fondamentali per restare in corsa per un posto in Zona Europa. I bianconeri devono cancellare il tonfo all'Allianz Stadium contro l'Atalanta (0-4) per difendere il quarto posto in classifica.