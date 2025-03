Pronostico Fiorentina-Juve, la sfida dei grandi ex: per le quote vince...

Fiorentina-Juventus non è mai una sfida come le altre. La squadra di Thiago Motta proverà ad approfittare dell’impegno infrasettimanale dei viola in Conference League per far punti al Franchi .

La Juve non pareggia da 8 giornate: tante...

In primo luogo merita risalto il fatto che la squadra di Thiago Motta non pareggi da ben 8 giornate, un “digiuno” insolito viste le abitudini di una Vecchia Signora che ha messo in cassaforte ben 13 segni “X”. Subito uno sguardo alle quote dei bookmaker per il pareggio, a 3.15 su Cplay e Begamestar, a 3.10 invece su Eurobet e Snai. Da ricordare che all'andata finì 2-2 con doppietta di Thuram per i bianconeri, firme di Kean e Sottil (ora al Milan) per i toscani. E a proposito di Kean...

Quote marcatori: Kean e Vlahovic osservati speciali

Uno dei 15 gol segnati da Moise Kean in questo campionato è arrivato dunque contro la sua ex squadra, la Juventus. Da valutare la giocata "segna Kean o il suo sostituto" a 3.20 su Cplay e Begamestar, a 3 invece su Eurobet. La Juve ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, nell'ultima trasferta, a Cagliari, è stato decisivo Vlahovic (altro grande ex della sfida). A 2.97 segnerà il serbo oppure il suo sostituto nelle stime di Cplay, a 3 per Sisal e a 2.55 per Eurobet.

Tra scommesse speciali dei bookie per questa sfida, si può segnalare "gol dalla panchina", con quote che oscillano tra 2 e 2.50.