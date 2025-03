 Otto squadre di Serie A in Europa la prossima stagione: c'è un'ipotesi remota ma possibile

A l banchetto del calcio europeo sono tornati i giganti affamati. Una notizia che riporta il ranking in una dimensione diversa rispetto a quella di un anno fa, ma coerente con gli equilibri di forza e il livello dei campionati internazionali. Italiane e tedesche avevano sorprendentemente dominato la classifica Uefa nel 2023-24, portando 8 squadre a testa nelle coppe. Oggi al vertice ci sono Inghilterra e Spagna, e il bonus della 5ª in Champions probabilmente premierà queste due federazioni visto il distacco di Italia (3ª) e Germania (4ª), alle quali servirebbe un mezzo miracolo dai quarti di finale in poi per sperare nel ribaltone. Conviene ragionare dunque in questi termini, certamente più pessimistici ma al tempo stesso realistici, e considerare che la nostra Serie A avrà 7 squadre qualificate nelle coppe del 2025-26. A giochi regolari, sarebbero così distribuite: le prime 4 in Champions, la 5ª e la vincitrice della Coppa Italia in Europa League e la 6ª in Conference. Giocare la finale della coppa nazionale contro una squadra già qualificata - potrebbe quest’anno accadere all’Empoli, per fare un esempio - non conduce automaticamente in Europa League come avveniva in passato; bisogna infatti conquistare il trofeo per partecipare ai sorteggi di Nyon, altrimenti quel posto viene occupato dalla 6ª della Serie A e la 7ª posizione, a cascata, diventa la porta per la Conference. Fotografando la classifica attuale, in caso di trionfo in Coppa Italia di una squadra della top 6 del campionato, avremo dunque Inter, Napoli, Atalanta e Bologna in Champions, Juve e Lazio in Europa League e Roma in Conference.