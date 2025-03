Dove vedere Lecce-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

​Riparte il campionato dopo la sosta per le nazionali. L'anticipo del sabato sera andrà in scena al Via del Mare, dove il Lecce di Giampolo ospiterà la Roma di Ranieri . I giallorossi hanno un obiettivo: il settimo successo consecutivo, che permetterebbe anche di continuare a sognare la Champions League. Il Lecce, invece, vuole uscire dal periodo buio: quattro le sconfitte di fila per i giallorossi.

Lecce-Roma, l'orario

Lecce-Roma si disputerà oggi, sabato 29 marzo, alle ore 20:45 allo stadio "Via del Mare" di Lecce.

Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Lecce-Roma in streaming

Lecce-Roma sarà visibile in live streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la gara di Serie A anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.