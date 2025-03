Roma, una vittoria per non pensare solo al futuro

ROMA - Aleggiano diversi interrogativi sulla Roma che verrà: manca l’allenatore, manca il Ceo, manca Dybala, manca l’equilibrio finanziario. Ma per garantirsi il futuro non c’è modo migliore che massimizzare il presente: Ranieri è arrivato alla sosta di marzo sulla scia di sei vittorie consecutive in campionato e si è avvicinato sensibilmente a un obiettivo inimmaginabile, la qualificazione alla Champions League che per un motivo o per un altro ai Friedkin è sempre sfuggita. Eppure Lecce diventa un esame quasi decisivo, a nove giornate dalla fine, come lo sono stati i precedenti. Vincere sempre è il destino di chi deve rincorrere, di chi ha già sbagliato troppo.