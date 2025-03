Dove vedere Napoli-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli per la corsa scudetto, il Milan per rimanere in scia alla zona Europa. Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, Antonio Conte sfida Sergio Conceiçao allo stadio "Diego Armando Maradona", in occasione del posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A. Azzurri al secondo posto con 61 punti all'attivo, a tre lunghezze di distanza dall'Inter capolista e a +3 sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre i rossoneri sono reduci da due vittorie consecutive contro Lecce e Como, che gli hanno consentito di salire a quota 47. Restano tante, però, le squadre da superare per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.