Napoli-Milan diretta Serie A: Conte insegue l'Inter, segui la sfida di oggi LIVE

NAPOLI - Vincere per continuare a correre. Dietro al sogno scudetto il Napoli, che deve rispondere alla vittoria dell'Inter sull'Udinese; dietro all'ambita Champions il Milan, per non staccarsi dal gruppone prima dell'ultima salita. Dopo il pareggio di Venezia, Conte rivoluziona la formazione (rientrano Anguissa dal 1' e Neres, McTominay ko per una sindrome influenzale) con l'obiettivo di interrompere l'imbattibilità rossonera al Maradona, che ormai dura da sei partite (tre sconfitte e tre pareggi tra campionato e Champions). Neanche Conceiçao, però, può permettersi di fermarsi dopo le ultime vittorie con Lecce e Como, che hanno restituito almeno un briciolo di continuità in questa travagliata stagione milanista. Stadio esaurito, in tribuna anche Careca, Alemao e Lavezzi, eroi azzurri di Napoli-Milan indimenticabili. Segui la partita in diretta con noi.