Empoli-Cagliari, vince l'equilibrio: pari senza gol nella sfida salvezza

Partita a scacchi tra D'Aversa e Nicola

Primo tempo bloccato, una partita a scacchi tra D'Aversa e Nicola. L'Empoli si è reso pericoloso in due occasioni con Henderson: prima con un tiro deviato in calcio d'angolo dalla difesa del Cagliari al termine di un contropiede spinto da Kouamé e rifinito da Sambia, poi con un tentativo diretto da calcio d'angolo del centrocampista scozzese, che ha costretto Capirle a smanacciare.

Tentativi di Viola e Sambia su punizione, ma il risultato non si sblocca: Empoli-Cagliari 0-0

Non meno equilibrata la ripresa con il ricorso alle soluzioni su palla inattiva per provare a rompere l'equilibrio. Per il Cagliari ci ha provato Viola, sfiorando l'incrocio dei pali, per l'Empoli Sambia con un tentativo dai venticinque metri finito di poco a lato. Poco altro da segnalare se non un'azione di Esposito respinta coi piedi da Caprile e il cambio per problemi muscolari di Kouamé. Vince l'equilibrio: Empoli-Cagliari 0-0.