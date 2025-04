Italiano, un altro dentista 

Il campionato sta diventando un poliambulatorio calcistico: al dentista Gasperini - di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale - si è aggiunto il giovane collega Italiano che risulta altrettanto fastidioso, in particolare quando presenta il conto, di solito salatissimo.

In effetti, di questi tempi, affrontare il Bologna, soprattutto al Dall’Ara, non è per niente piacevole: se n’è accorto anche Conte, nel secondo tempo di una partita dai due volti.

La prima parte è stata in prevalenza del Napoli che aveva preparato una gara di controllo, toni alti e ripartenze e avrebbe potuto addirittura metterne dentro un paio (perfetta, nella frazione, l’interpretazione del ruolo di pivot da parte di Lukaku).

La seconda ha invece segnato il dominio assoluto, a tratti imbarazzante, del Bologna che ha giocato con il solito, impressionante coraggio e una qualità e una precisione invidiabili (splendida l’azione del gol di Ndoye): nella ripresa il Napoli si è ripresentato seriamente nell’area di Ravaglia soltanto a due minuti dalla fine quando ha perfino rischiato di portare a casa l’intero tesoro - e francamente non sarebbe stato giusto.

Il turno che avrebbe potuto chiudere il discorso-scudetto a favore dell’Inter si è così risolto a favore di Conte che ha davanti a sé un calendario più agevole di quello di Inzaghi, oltre a un numero minore di impegni.

Per Italiano il punto è comunque prezioso: a sette giornate dalla fine ogni progresso ha un valore superiore rispetto a quelli dei turni precedenti, proprio perché gli scontri diretti nella fase conclusiva della stagione sottraggono energie e condizionano fortemente la classifica.

Questo Bologna-Napoli ha consolidato due certezze personali: il Bologna gioca il miglior calcio della Serie A e Conte sta ricavando il massimo da un gruppo relativamente ristretto ma talmente applicato, consapevole e ricettivo da meritare la grande gioia.