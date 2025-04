Bologna-Napoli, diretta Serie A: segui la gara che vale la corsa scudetto per Conte

Una notte da sognatori, un lunedì sera dalle forti emozioni quella che si prepara a vivere lo stadio Renato Dall'Ara: il Napoli con una vittoria si porterebbe a solo un punto di distanza dall'Inter capolista , mentre i 3 punti per il Bologna vogliono dire sorpasso all' Atalanta e terzo posto con vista sicura sulla Champions League.

La reazione dei rossoblu non tarda ad arrivare: prima con Dallinga che he controlla un buon pallone in area e poi calcia al volo, palla oltre la traversa, e poi con Aebischer

21:05

17' - gol del Napoli

Anguissa fa tutto da solo, batte Lucumi, si sposta la palla sulla sinistra e non perde la lucidità davanti a Skorupski: il camerunense porta il napoli in vantaggio e segna il 6° gol in 29 gare

21:01

14' - McTominay e Neres

Pericoloso il Napoli con Lukaku che serve centralmente McTominay: lo scozzese apre a Nere che scarica il sinistro sul fondo

20:57

10' - Bologna pericoloso

Intervento decisivo di Olivera che mura Aebischer, pronto a tirare dopo un tentativo di rovesciata di Odgaard

20:56

5' - Lukaku pericoloso

L'attaccante belga duro su Orsolini: nessun cartellino ma solo un richiamo per Romelu

20:51

La fascia del Bologna

Cambio di capitano per il Bologna: non è Ferguson (in panchina e preferito a Aebischer) a vestire la fascia bensì Freuler

20:45

1'- inizia Bologna-Napoli

L'arbitro Massa della sezione di Imperia dà il via all'ultima partita della 31esima giornata di Serie A. I suoi assistenti sono Meli e Alassio, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Marini, Avar affidato a Abisso.

20:43

Ci siamo

Le squadre entrano in campo: è tutto pronto al Dall'Ara, dove risuona l'Inno della Serie A

20:47

Scuffet all'esordio con il Napoli, da quanto tempo non gioca in Serie A

Il portiere friulano titolare a Bologna al posto di Meret, reduce dai postumi di un attacco influenzale: debutto in azzurro...

20:30

Il dato che sorride al Napoli

Il Napoli è la terza squadra che ha guadagnato più punti fuori casa in questo campionato: 29 punti in 15 trasferte, meno solo di Atalanta (33 in 16) e di Inter (31 in 15)

20:18

Olivera

"Sappiamo che dobbiamo vincere oggi, speriamo di prendere i tre punti. Sappiamo che è una partita difficile, ma siamo convinti che possiamo farcela. Dobbiamo fare attenzione a Orsolini, sappiamo che lui è un giocatore forte, dobbiamo stare attenti", le parole del difensore partenopeo

20:15

Le parole di Fenucci

L'amministratore delegato del Bologna: "Arriviamo da 5 vittorie consecutive in campionato e il segreto è il lavoro: lo viviamo con grande professionalità consapevoli del cammino fatto in campionato e la consapevolezza delle partite difficili, come questa di stasera. Saremo aggressivi e faremo la nostra partita, abbiamo una squadra che fa dell'intensità uno dei suoi punti di forza. Orsolini? È sempre stato un punto di forza, è con noi da tanti anni. È sempre rimasto con noi, non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di mandarlo altrove. È figlio di Bologna. Ha sempre fatto bene in campo, è l'esterno con più gol segnati in tutto il campionato. Il cammino suo è legato al Bolgona: esploso lui, esploso anche la squadra"

20:11

Stellini, il vice allenatore del Napoli

"Meret sarà in panchina e giocherà Scuffet: Meret non sta bene, ha passato dei giorni in cui ha sofferto di un'influenza intestinale e non si sente completamente sicuro. In una partita come questa abbiamo bisogno di giocatori in ottima forma. Come ho visto la squadra e Conte? L'ultimo periodo in generale abbiamo ritrovato giocatori e compattezza, oltre risultati. Ottima gara la scorsa parttia abbiamo lavorato bene vogliamo fare un'ottima gara, il Bologna è in un'ottima striscia ma anche noi stiamo bene. Vinciamo sempre quando ci sono io in panchina? Speriamo", queste le parole di Stellini prima del match

20:05

Out Meret e Buongiorno

Il portiere del Napoli è alle prese con un'influenza intestinale: alla fine non sarà nell'11 titolare di Conte, così come Buongiorno (problema muscolare e partirà per ora dalla panchina) e Conte (squalificato)

19:55

Dove vedere la partita

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

19:45

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumi, Beukema, Holm; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Dallinga. All. Italiano

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebisher, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Pedrola, Fabbian.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano. All: Conte

A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.