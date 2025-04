Scuffet all'esordio con il Napoli, da quanto tempo non gioca in Serie A

Meret è alle prese con i postumi di un attacco influenzale e si accomoderà in panchina. Al suo posto, al Dall'Ara, contro il Bologna , giocherà Scuffet : per il portiere friulano, cresciuto nel vivaio dell' Udinese proprio con Meret , si tratta dell'esordio tra i pali del Napoli . Arrivato nel corso del mercato di riparazione, in prestito dal Cagliari, in cambio di Caprile , Scuffet torna in campo dopo tre mesi e due giorni.

Da Monza-Cagliari a Bologna-Napoli, Scuffet ritrova una maglia da titolare in Serie A

L'estremo difensore ha, infatti, giocato l'ultima partita stagionale in Serie A lo scorso 5 gennaio: Monza-Cagliari 1-2. Due giorni più tardi ha salutato la Sardegna per trasferirsi in Campania alla corte di Antonio Conte. In rossoblù, Scuffet ha totalizzato 46 presenze, ha subito 86 gol mantenendo la porta inviolata quattro volte, di cui una nel campionato in corso. Contro il Bologna, Scuffet collezionerà la sua quattordicesima presenza stagionale in Serie A.