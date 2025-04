Il Bologna ferma la rincorsa verso lo scudetto del Napoli e accorcia sull'Atalanta: 1-1 al Dall'Ara. Ndoye, con un gran gol di tacco, risponde alla rete del primo tempo firmata da Zambo Anguissa. Rossoblù che dominano la partita per larghi tratti senza però portare a casa i tre punti che avrebbero permesso a Italiano di sorpassare l'Atalanta in classifica. Ora il Bologna è a -1 dal terzo posto e si prepara a un finale di stagione infuocato con la lotta per un posto in Champions League. Italiano nel post partita ha analizzato la gara contro il Napoli e il momento della squadra ai microfoni di Dazn: "È normale mettermi le mani in faccia rivedendo il gol mancato da Castro, è una palla da tre punti, che avrebbe premiato il nostro gran secondo tempo. Fosse stato un po’ più reattivo avrebbe fatto gol. Peccato. Ma sono felicissimo, davvero, ho visto un secondo tempo grandioso da parte dei ragazzi”.