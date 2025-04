Stellini: "Il Napoli ha voglia di lottare per qualcosa di importante"

Cristian Stellini è intervenuto in diretta su Dazn al termine di Bologna-Napoli 1-1 : “Partiamo col dire che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato una partita aggressiva, fatta di gioco, movimento e intensità. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa, probabilmente abbiamo badato più a difenderci e contro una squadra in grande salute come il Bologna fai fatica a riprendere il ritmo. Dobbiamo crescere in mentalità, in voglia di giocare la palla”.

Stellini sulle condizioni di McTominay e Buongiorno

Il vice allenatore del Napoli, che ha sostituito lo squalificato Conte, ha poi aggiunto: “McTominay? Ha preso una botta alla coscia e una al fianco. Non riusciva più a correre ed è dovuto uscire. Buongiorno si è scaldato a lungo perché se ci fosse stato bisogno dovevamo avuto la certezza che potesse giocare. Contiamo di risolvere questo problema per la prossima partita. Dovevamo tenerlo in movimento”.

Stellini dopo Bologna-Napoli: "Crescere nella mentalità per continuare a sognare"

Stellini ha concluso: “Il Bologna ci ha pressato forte, sicuramente non ci siamo mossi con la stessa qualità che del primo tempo. I lanci su Lukaku erano molto lunghi ed è stato anticipato tante volte. Il Bologna ci ha messo nelle condizioni di sbagliare quello che non sbagliavamo nel primo tempo. Scudetto? Abbiamo sicuramente voglia di lottare per qualcosa di importante, ma dobbiamo essere consci che siamo partiti per arrivare nelle prime quattro. Il punto di oggi è importante per continuare a mantenere un margine per centrare quell’obiettivo. Se cresceremo nella mentalità, perché non è una questione di voglia; se riusciremo a entrare nei secondi tempi e a mantenere il ritmo, l'intensità e la qualità del gioco del primo tempo, è chiaro che potremo continuare a sognare”.