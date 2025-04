Dove vedere il derby Lazio-Roma? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Lazio-Roma. Allo stadio Olimpico l'atteso derby tra biancocelesti e giallorossi, valido per la trentaduesima giornata di Serie A, mette in palio punti pesantissimi in chiave Europa. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Bodo Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League, preceduta dalla vittoria in campionato a Bergamo contro l'Atalanta, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva e del terzo risultato utile di fila sia per difendere il sesto posto in classifica sia per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I giallorossi di Ranieri, reduci dal pareggio casalingo contro la Juve, che ha interrotto la striscia di sette successi consecutivi ma ha consentito di allungare a quindici la striscia di partite senza sconfitte in campionato, della vittoria che significherebbe sorpasso e +1 sugli uomini di Baroni.