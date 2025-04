Dove vedere Fiorentina-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviata la vittoria nell'andata dei quarti di Conference League, la Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a rituffarsi in campionato per affrontare il Parma di Cristian Chivu, alla disperata ricerca di punti salvezza. La viola, dal canto suo, vede l'Europa e con una vittoria approfitterebbe in un colpo solo degli scontri diretti in programma in questa 32esima giornata di Serie A. L'obiettivo è tenere a debita distanza il Milan di Conceiçao, vittorioso a Udine nell'anticipo, e portarsi immediatamente a quota 55. I ducali, invece, hanno necessariamente bisogno di un risultato positivo, per rispondere al successo del Venezia e approfittare del passo falso del Lecce, senza dimenticare il difficile turno che attende l'Empoli di Roberto D'Aversa, impegnato a Napoli domani.