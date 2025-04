Zazzaroni: "Credo al nuovo Fagioli"

Ivan Zazzaroni sta dalla parte di Nicolò Fagioli. Questo il messaggio pubblicato su Instagram dal direttore del Corriere dello Sport-Stadio dopo gli ultimi sviluppi del caso scommesse: "Minacciato da chi reclamava i soldi (milioni), due anni fa Nicolò Fagioli, disperato, confidava a un amico (chat dall'inchiesta): «Se continua così starò sempre in panchina, ma perché è vero, non riesco più ad andare al campo felice... Ma io voglio chiudere tutto per la mia vita. E andare al campo sereno e diventare un giocatore vero, come posso diventarlo senza pensare più a questo errore enorme...». Nicolò era ludopatico, ha pagato con la squalifica, si è curato e adesso insegue una riabilitazione totale. Sul campo e fuori. Io, che radierei il calciatore, l'allenatore, il dirigente, l'arbitro che scommette sul calcio, credo a Nicolò, che ho conosciuto. E gli auguro di riuscire a ritrovare il se stesso migliore".