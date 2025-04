Milan-Atalanta diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE

MILANO - Il Milan per restare aggrappato all'ultimo treno per l'Europa, l'Atalanta per difendere il posto Champions. C'è grande attesa a San Siro per la sfida tra Conceiçao e Gasperini: i rossoneri cercano la continuità che è sempre mancata quest'anno dopo gli ultimi quattro punti tra Fiorentina e Udinese, i nerazzurri devono dare un segnale forte alle rivali per il terzo e quarto posto, avvicinatesi in maniera rapida nelle ultime settimane. Segui la partita in diretta con noi.