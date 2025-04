Lazio-Parma, quando si recupera? C'è una data probabile

Dall'ipotesi concreta all'ufficialità: Lazio-Parma non si giocherà all'Olimpico nella giornata di sabato. L'annuncio del Vaticano, che ha programmato per la mattinata di sabato (26 aprile) i funerali di Papa Francesco , morto a 88 anni nel giorno di Pasquetta, era già una mezza sentenza sulla possibilità di vedere il fischio d'inizio di una partita di Serie A dentro i confini della città di Roma. Va sottolineato, tra l'altro, che l'Olimpico e il Vaticano si trovano a pochissimi chilometri di distanza in linea d'aria.

Lazio-Parma, la possibile data del recupero

Lazio-Parma, inizialmente in programma sabato 26 aprile (ore 20:45), è stata rinviata ufficialmente. Nella Capitale, tra l'altro, sono attesi migliaia di fedeli e pellegrini, ma anche numerosi capi di stato e di governo, per l'ultimo saluto a Papa Francesco. C'erano anche motivi di ordine pubblico fin dal primo momento da tenere in considerazione. Il rinvio della sfida dell'Olimpico dovrebbe slittare a lunedì, e non alla domenica, giorno in cui a Roma è in programma il 'Giubileo dei Giovani' con più di 100mila persone in arrivo per l'occasione. Cambierà, dunque, il calendario della 34ª giornata, con Lazio-Parma spostata con ogni probabilità di due giorni.