Serie A, gli arbitri della 35a giornata: Chiffi per Roma-Fiorentina, Lecce-Napoli a Massa

Tutto pronto per il weekend della 35a giornata di Serie A . L'AIA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare in programma tra venerdì 2 e lunedì 5 maggio, con il fine settimana che si aprirà oggi con Torino-Venezia e si chiuderà fra tre giorni con il Monday Night Genoa-Milan. Doveri per l'attesissimo Bologna-Juve , mentre toccherà a Chiffi dirigere Roma-Fiorentina . Lecce-Napoli a Massa .

Serie A, gli arbitri della 35a giornata: Chiffi per Roma-Fiorentina, Bologna-Juve a Doveri

Sarà il milanese Sozza ad arbitrare il primo match del weekend dedicato alla 35a giornata di Serie A, con il Torino che si gioca il decimo posto in classifica e il Venezia a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Poi, da domani, riflettori puntati su Massa di Imperia, chiamato a dirigere Lecce-Napoli, e Chiffi di Padova, arbitro di Roma-Fiorentina. Per il posticipo domenicale del "Dall'Ara", che rappresenta a tutti gli effetti uno spareggio Champions, designato un fischietto esperto come Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Per Inter-Verona, c'è Manganiello.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 35a giornata di Serie A:

TORINO – VENEZIA Venerdì 02/05 h.20.45

SOZZA

PERETTI – COLAROSSI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00

FELICIANI

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: PEZZUTO

AVAR: ABISSO

PARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00

DI BELLO

LO CICERO – MORO

IV: PERENZONI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

LECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

INTER – VERONA Sabato 03/05 h.20.45

MANGANIELLO

PERROTTI – DEL GIOVANE

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LAZIO h.12.30

COLOMBO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: GARIGLIO

MONZA – ATALANTA h.15.00

PAIRETTO

BACCINI – BERTI

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: PATERNA

ROMA – FIORENTINA h. 18.00

CHIFFI

PRETI – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MONALDI

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

GENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45

COLLU

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI