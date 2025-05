Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti che aggiravano le misure organizzative

Sono 701 i tagliandi annullati

Il provvedimento preso dalla Questura di Lecce scaturisce dalle indagini effettuate, che hanno evidenziato l'aggiramento delle misure organizzative predisposte per la partita con il Napoli, in particolar modo il divieto di vendita di biglietti diversi dal settore ospiti per i residenti in Campania. I 701 titoli d'acquisto emessi e a questo punto annullati, saranno rimoborsabili e non cedibili, si invitano pertanto i possessori dei tagliandi in oggetto a non presentarsi ai varchi del Via del Mare, dove saranno infittiti i controlli, proprio per far rispettare le nuove disposizioni.