Genoa-Milan diretta Serie A: il risultato della partita live

Il Milan ha cerchiato in rosso sul calendario l'appuntamento del 14 maggio, giorno della finale di Coppa Italia contro il Bologna. Un passo alla volta però, prima di allora c'è il Genoa e la sfida, sempre contro la squadra di Italiano, in campionato. Per Conceiçao è sì importante arrivare al meglio alla finalissima e vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa italiana, ma è altrettanto fondamentale concentrarsi al massimo sul campionato. In casa del Genoa non sarà facile: la squadra di Vieira non vince da tre partite, ma non ha più l'ansia di conquistare la salvezza, già acquisita, e può giocare spensierarata. Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in diretta.

21:06

21' - Giallo a Pavlovic

Ammonito Pavlovic per il secondo fallo nel giro di pochi minuti su Messias.

21:05

20' - Ritmi bassi

Dopo la fiammata iniziale la partita ora viaggia su ritmi contenuti. Le due squadre sono ancora in fase di studio.

20:53

8' - Maignan super su Norton-Cuffy

Il primo affondo del Genoa impegna Maignan, super nella parata su Norton-Cuffy.

20:46

1' - Inizia Genoa-Milan!

Può cominciare Genoa-Milan. Primo pallone giocato dai rossoneri.

20:40

Messias: "Il Milan non mi porta bene..."

Messias a Dazn: “Il Milan fino adesso non mi ha portato bene, ogni volta che dovevo giocarci contro mi infortunavo (ride, ndr). Oggi ho l’opportunità di giocare contro questo club che ha una grandezza incommensurabile e sono contento di rivedere i miei amici”.

20:20

Milan, Moncada: "Conceiçao non si gioca il futuro con la Coppa Italia"

Il direttore del Milan Moncada a Dazn: "Qui è sempre difficile, questa è una buona partita per preparare la finale di Coppa Italia. Conta vincere perché ti dà fiducia. L'anno scorso qui è stata una partita incredibile, con Giroud in porta. Noi conosciamo i nostri bisogni, abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa cambiare per il futuro. Conceiçao si gioca la conferma con la Coppa Italia? Non è così, abbiamo fiducia in lui, ha portato la mentalità giusta, lavora tanto, stiamo bene con lui. Leao? Solo scelta tecnica, abbiamo il Bologna".

20:00

Pulisic: "Oggi conta come la finale"

Pulisic a Dazn nel prepartita: è importante la continuità, vogliamo continuare così, la finale sappiamo quanto conta ma anche oggi è importante. Nelle ultime partita non abbiamo preso tanti gol e dobbiamo continuare così. La partita dell'anno scorso? Mai vista una partita pazzesca come quella"

19:47

Genoa-Milan: le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Thorsby; Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Bani, Ekhator, Otoa, Badelj, Kassa, Zanoli, Ahanor, Venturino. Allenatore: Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Loftus-Cheek; Jovic. A disposizione: Sportiello, Torriani, Gimenez, Leao, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah. Allenatore: Conceiçao.

19:36

Il traguardo che può centrare Pulisic con il Milan

Christian Pulisic ha deciso l’unica partita giocata in carriera al Ferraris contro il Genoa (1-0 il 7 ottobre 2023). L’americano potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare più di 10 gol nei primi due campionati di Serie A disputati in rossonero da Luciano Chiarugi (1972/73 e 1973/74), escludendo gli attaccanti centrali (prime o seconde punte).

19:35

Il momento negativo di Pinamonti

Andrea Pinamonti non ha trovato il gol nelle ultime nove partite in Serie A: è il suo digiuno più lungo in un singolo massimo campionato dalle 15 gare consecutive senza reti nel periodo tra ottobre 2019 e giugno 2020, quando vestiva proprio la maglia del Genoa.

19:33

Alcuni numeri di Genoa-Milan

Milan e Genoa hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide di Serie A: le due squadre non pareggiano tre partite di fila nel campionato italiano dal biennio 1991-1992; la stagione 1991/92 è stata anche l’ultima nella quale rossoneri e liguri hanno chiuso in pareggio entrambi i match dello stesso torneo.

Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N); l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri).

Il Milan ha vinto in cinque delle ultime sei partite al Ferraris contro il Genoa (1N), collezionando ben quattro clean sheets in questo parziale; in particolare, il Diavolo ha chiuso senza subire reti entrambi gli ulltimi due match in trasferta contro il Grifone e non arriva a tre clean sheets di fila in terra ligure dal 1962.

Luigi Ferraris (Genoa)