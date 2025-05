Bologna in Europa League grazie alla Coppa Italia: cosa cambia per Juve, Lazio e Roma

Corsa all'Europa, cosa cambia con la vittoria del Bologna in finale di Coppa Italia

Grazie alla vittoria contro il Milan in finale di Coppa Italia, il Bologna di Italiano si è guadagnato il pass per la fase campionato dell'Europa League 2025/26, al di là della posizione in cui chiuderà il suo campionato. La Serie A, ad oggi, vede Inter, Napoli e Atalanta già qualificate alla nuova edizione della Champions, con Juve, Lazio e Roma racchiuse in un punto tra quarto e sesto posto. Bianconeri e biancocelesti a quota 64, giallorossi appena dietro e il Bologna settimo con 62 punti all'attivo. Riflettori puntati proprio sul piazzamento finale dei rossoblù, che potrebbe cambiare alcuni scenari in chiave coppe europee: al momento, in Champions andrebbero le prime quattro, mentre si qualificherebbero alla prossima Europa League la quinta classificata e, ovviamente, la vincitrice della Coppa Italia. La sesta, invece, giocherebbe la Conference. Se i ragazzi di Italiano dovessero scalare posizioni, ecco cosa succederebbe: con il Bologna in Champions, quinta e sesta andrebbero in Europa League, la settima in Conference; Bologna quinto e in Europa League insieme alla sesta classificata, con la settima in Conference; se il Bologna dovesse chiudere sesto, andrebbe in Europa League con la quinta, mentre la settima si qualificherebbe sempre alla nuova Conference League.